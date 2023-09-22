Премьер Румынии посетит Украину для завершения переговоров по импорту зерна

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку приедет в рамках рабочего визита в Киев, чтобы завершить переговоры насчет импорта украинского зерна.
Как сообщает РБК-Украина, заявление главы румынского правительства приводит Digi24.
"Я собираюсь совершить поездку с несколькими министрами в Киев. Там, я думаю, мы завершим все переговоры относительно экспорта на территорию Румынии", - рассказал Чолаку.
Он отметил, что регулярно общается на эту тему с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и Еврокомиссией, и так же постоянно происходит диалог между министрами по вопросам сельского хозяйства и министрами экономики.
Стоит заметить, что дату приезда Чолаку не назвал.
Напомним, Еврокомиссия 15 сентября отменила запрет на импорт украинского зерна, который был введен для Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии.
После этого Польша, Словакия и Венгрия решили продолжить меры в одностороннем порядке.
В Румынии их не продлевали, однако допускали временный запрет импорта. Это произошло на фоне начала протестов фермеров в стране.
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