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Румыния может временно запретить импорт украинского зерна

Румыния, Понедельник 18 сентября 2023 17:05
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Румыния может временно запретить импорт украинского зерна Фото: премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния может наложить запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней, если страна получит запросы на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, которого цитирует RFI.

Он заявил, что ждет предложения по лицензированию экспорта зерновых от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которое он намерен обсудить.

Чолаку отметил, что Еврокомиссия попросила ввести систему лицензирования экспорта зерновых в страны ЕС. По его словам, Шмыгаль придерживался той же позиции, заявив, что все равно потребуется очень строгий контроль.

Премьер Румынии добавил, что после решения Еврокомиссии не продлевать запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию "в Румынию не было ввезено ни одного килограмма пшеницы или чего-либо другого". Он отметил, что ни на одной таможне не было ни одного запроса на экспорт зерна.

"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра сельского хозяйства и министра экономики сделать общий приказ о том, что на 30 дней, пока все не будет выяснено, ограничение будет продлено. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", - сказал Чолаку.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае ЕС разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу ряда украинской агропродукции на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны.

15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт, несмотря на решение Еврокомиссии.

После этого Украина решила подать иск во Всемирную торговую организацию из-за отказа трех стран снять запрет на украинскую продукцию.

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