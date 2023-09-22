Прем'єр Румунії відвідає Україну для завершення переговорів щодо імпорту зерна

"Я збираюся здійснити поїздку з кількома міністрами до Києва. Там, на мою думку, ми завершимо всі переговори щодо експорту на територію Румунії", - розповів Чолаку.

Він зазначив, що регулярно спілкується на цю тему з українським колегою Денисом Шмигалем та Єврокомісією, і так само постійно відбувається діалог між міністрами з питань сільського господарства та міністрами економіки.

Варто зауважити, що дату приїзду Чолаку не назвав.

Заборона імпорту зерна

Нагадаємо, Єврокомісія 15 вересня скасувала заборону на імпорт українського зерна, яку було введено для Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини.

Після цього Польща, Словаччина та Угорщина вирішили продовжити заходи в односторонньому порядку.

У Румунії їх не продовжували, проте допускали тимчасову заборону імпорту. Це сталося на тлі початку протестів фермерів у країні.