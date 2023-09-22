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Премьер Румынии посетит Украину для завершения переговоров по импорту зерна

Бухарест, Пятница 22 сентября 2023 19:56
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Премьер Румынии посетит Украину для завершения переговоров по импорту зерна Фото: Марчел Чолаку, премьер Румынии (facebook.com/CiolacuMarcel)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку приедет в рамках рабочего визита в Киев, чтобы завершить переговоры насчет импорта украинского зерна.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы румынского правительства приводит Digi24.

"Я собираюсь совершить поездку с несколькими министрами в Киев. Там, я думаю, мы завершим все переговоры относительно экспорта на территорию Румынии", - рассказал Чолаку.

Он отметил, что регулярно общается на эту тему с украинским коллегой Денисом Шмыгалем и Еврокомиссией, и так же постоянно происходит диалог между министрами по вопросам сельского хозяйства и министрами экономики.

Стоит заметить, что дату приезда Чолаку не назвал.

Запрет на импорт зерна

Напомним, Еврокомиссия 15 сентября отменила запрет на импорт украинского зерна, который был введен для Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии.

После этого Польша, Словакия и Венгрия решили продолжить меры в одностороннем порядке.

В Румынии их не продлевали, однако допускали временный запрет импорта. Это произошло на фоне начала протестов фермеров в стране.

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Киев Румыния зерновой коридор
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