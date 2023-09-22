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Прем'єр Румунії відвідає Україну для завершення переговорів щодо імпорту зерна

Бухарест, П'ятниця 22 вересня 2023 19:56
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Прем'єр Румунії відвідає Україну для завершення переговорів щодо імпорту зерна Фото: Марчел Чолаку, прем'єр Румунії (facebook.com/CiolacuMarcel)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку приїде у рамках робочого візиту до Києва, щоб завершити переговори щодо імпорту українського зерна.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави румунського уряду наводить Digi24.

"Я збираюся здійснити поїздку з кількома міністрами до Києва. Там, на мою думку, ми завершимо всі переговори щодо експорту на територію Румунії", - розповів Чолаку.

Він зазначив, що регулярно спілкується на цю тему з українським колегою Денисом Шмигалем та Єврокомісією, і так само постійно відбувається діалог між міністрами з питань сільського господарства та міністрами економіки.

Варто зауважити, що дату приїзду Чолаку не назвав.

Заборона імпорту зерна

Нагадаємо, Єврокомісія 15 вересня скасувала заборону на імпорт українського зерна, яку було введено для Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини.

Після цього Польща, Словаччина та Угорщина вирішили продовжити заходи в односторонньому порядку.

У Румунії їх не продовжували, проте допускали тимчасову заборону імпорту. Це сталося на тлі початку протестів фермерів у країні.

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Київ Румунія зерновий коридор
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