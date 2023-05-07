Премьер Японии посетит Сеул на фоне ядерных угроз со стороны КНДР

Поездка Кисиды в Сеул является первым визит японского лидера в столицу Южной Кореи за 12 лет. Она, как ожидается, призвана сгладить исторические споры, которые на протяжении многих лет доминировали в японо-южнокорейских отношениях относительно событий 1910-1945 годов.

При этом основное внимание на саммите лидеров стран, скорее всего, будет сосредоточено на сотрудничестве в области безопасности перед лицом ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, говорит профессор международных отношений в Корейском университете в Сеуле Шин-ва Ли.

"В рамках "Вашингтонской декларации", в которой изложены планы по усилению расширенного сдерживания, Корея будет изучать пути активизации совместных усилий с Японией", - сказала она.

По словам представителя министерства иностранных дел Японии, есть много возможностей для сотрудничества между государствами, когда речь идет "об устранении угрозы со стороны Северной Кореи" и обеспечении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В публикации отмечается, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином нарастает по мере того, как Китай становится все более настойчивым в своих территориальных претензиях на Тайвань и в Южно-Китайском море, а Штаты укрепляют союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также высказываются опасения, что исторические разногласия между Южной Кореей и Японией тоже угрожают омрачить "расцветающие связи" между двумя ее лидерами.

Кисида ранее пригласил Еля на саммит Большой семерки, намеченный на конец этого месяца в Японии, и проведет трехсторонние переговоры с США в кулуарах.

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на несколько неназванных дипломатических источников, премьер Японии также будет призывать к трехсторонним переговорам с Китаем в этом году.