Премьер Польши призвал союзников как можно скорее поделиться с Украиной ЗРК Patriot

По словам главы польского правительства, у его страны есть "немного" систем Patriot. Поэтому он призвал другие государства "как можно скорее" поделиться такими ЗРК с Украиной.

Также он рассказал и о планах по подготовке украинских пилотов на западных истребителях F-16.

"Мы составили график этих тренировок. Польша поможет Украине обучить пилотов истребителей F-16", - отметил Моравецкий.

Обстрелы Украины

Напомним, в мае Россия значительно усилила попытки ударов по Украине. В частности, для атак страна-агрессор использовала баллистические и гиперзвуковые ракеты, которые сейчас украинские защитники могут сбивать только при помощи ЗРК Patriot.

Всего с начала полномасштабной войны в нашей стране на боевое дежурство заступили только два дивизиона Patriot, которые передали США, Германия и Нидерланды. Такие дивизионы включают в себя до 16 пусковых установок.