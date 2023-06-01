Прем'єр Польщі закликав союзників якнайшвидше поділитися з Україною ЗРК Patriot

Країнам Заходу необхідно якнайшвидше передати Україні нові зенітні ракетні комплекси Patriot для захисту від російських атак.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами глави польського уряду, його країна має "трохи" систем Patriot. Тому він закликав інші держави "якнайшвидше" поділитися такими ЗРК з Україною.
Також він розповів і про плани підготовки українських пілотів на західних винищувачах F-16.
"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні навчити пілотів винищувачів F-16", - наголосив Моравецький.
Нагадаємо, у травні Росія значно посилила спроби ударів по Україні. Зокрема, для атак країна-агресор використовувала балістичні та гіперзвукові ракети, які зараз українські захисники можуть збивати лише за допомогою ЗРК Patriot.
Всього з початку повномасштабної війни в нашій країні на бойове чергування заступили лише два дивізіони Patriot, які передали США, Німеччина та Нідерланди. Такі дивізіони включають до 16 пускових установок.
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