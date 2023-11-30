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Премьер Польши поддержал возврат разрешений для украинских перевозчиков

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что возвращение к разрешениям для украинских перевозчиков станет альтернативой в рамках забастовки на границе, которая длится уже 24 дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Money.

Отвечая на вопросы журналистов в Сейме 30 ноября о забастовке перевозчиков, Моравецкий подчеркнул, что крайне важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время Совета министров ЕС по вопросам инфраструктуры.

По его словам, целью этих директив должно быть возвращение к предыдущей системе авторизации, которая, как отметил Моравецкий, "хорошо работала".

"Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые могут привести к тому, что пустят пустые грузовики, которые возвращаются через границу, что хотя бы в определенной степени уменьшит пробки и протесты", - сказал он.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице". На данный момент Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.

В частности, одним из требований польских перевозчиков является  лидер "Гражданской коалиции" Польши Дональд Туск буквально вчера обвинил польское правительство в бездействии в ситуации с блокадой пунктов пропуска на границе с Украиной. По его словам, оно во главе с премьером Матеушем Моравецким "цинично разыграли украинскую карту".

При этом, буквально сегодня стало известно, что Словакия подхватила этот "флешмоб" поляков и планирует с завтра, 1 декабря, блокировать КПП "Вишне Немецке - Ужгород".

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