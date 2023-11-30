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Прем'єр Польщі підтримав повернення дозволів для українських перевізників

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що повернення до дозволів для українських перевізників стане альтернативою у рамках страйку на кордоні, який триває вже 24 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Money.

Моравецький

"Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що пустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон, що хоча б певною мірою зменшить затори та протести", - сказав він.

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце". На данний момент Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.

Зокрема, однією з вимог польських перевізників є отримання доступу до української системи "Шлях". Як раніше пояснювали у прес-службі українських прикордонників, такою вимогою вони хочуть залучити українських перевізників працювати на польські транспортні компанії з перевезень вантажів. Додамо, що лідер "Громадянської коаліції" Польщі Дональд Туск буквально вчора звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою пунктів пропуску на кордоні з Україною. За його словами, він на чолі з прем'єром Матеушем Моравецьким "цинічно розіграли українську карту".

При цьому буквально сьогодні стало відомо, що Словаччина підхопила цей "флешмоб" поляків і планує із завтра, 1 грудня, блокувати КПП "Вишнє Нємецке - Ужгород".

 

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