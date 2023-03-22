Премьер Польши назвал альянс России и Китая опасным

"Визит китайского президента в Москву заставляет нас беспокоиться, эта ось Китай-Москва опасна", - заявил он.

Польша, один из ближайших союзников Украины, выразила тревогу по поводу расширения сотрудничества между Пекином и Москвой.

"Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", - заявил Моравецкий.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву с официальным визитом и уже две встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Кремля заявил, что готов частично одобрить так называемый "мирный план" Китая по Украине.

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