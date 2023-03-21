ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выгоден России. Путин хочет применить часть "мирного плана" Китая

Новина українською →
Москва, Вторник 21 марта 2023 18:09
Выгоден России. Путин хочет применить часть "мирного плана" Китая Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы может применить отдельные пункты "мирного плана" Китая для того, чтобы урегулировать войну с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина в ходе совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином.

"Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем “мирного плана” созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - заявил диктатор.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что в китайском "мирном плане" нет логики. Документ якобы поддерживает суверенитет Украины, но в то же время призывает к немедленному прекращению огня без вывода войск РФ.

Также мы писали, что Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по формуле мира, которая также является инициативой по завершению войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Си Цзиньпинь Война России против Украины
NEWS
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
Обучение украинских пилотов на западных истребителях может занять полгода, - генерал
DAILY
Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Не только МиГи. Какие самолеты нужны Украине, чтобы победить Россию в небе