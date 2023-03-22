Прем'єр Польщі назвав альянс Росії та Китаю небезпечним

"Візит китайського президента до Москви змушує нас турбуватися, ця вісь Китай-Москва є небезпечною", - заявив він.

Польща, один із найближчих союзників України, висловила тривогу з приводу розширення співпраці між Пекіном та Москвою.

"Ми намагаємось переконати Китай не підтримувати Росію у її агресивній міжнародній політиці", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви з офіційним візитом і вже дві зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава Кремля заявив, що готовий частково схвалити так званий "мирний план" Китаю щодо України.

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