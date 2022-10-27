Премьер Польши напомнил лидерам ЕС об Украине: нужны деньги и оружие, а не "планы"

Украине сейчас нужна финансовая и военная поддержка, чтобы выстоять в войне, которую развязала Россия. Однако некоторые лидеры ЕС предпочитают строить "планы" о будущем.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью изданиям Fakt и Bild.

Моравецкий отметил, что приехал на интервью с конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Берлине. Он отметил, что вопрос восстановления важен, однако, по его мнению, поддержка Украины в данный момент более актуальна.

"Мы сосредоточимся на очень важной теме: как мы будем восстанавливать Украину. Но предстоит решить еще более важный вопрос: как Украине получить достаточно оружия, чтобы закончить эту войну? Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и т. д.", - заявил политик.

Польский премьер отметил, что Россия разрушает электростанции и теплосети Украины, чтобы мирное население зимой мерзло. Поэтому он призвал лидер ЕС помогать уже сейчас.

"Помощь нужна сейчас. Украине нужны деньги и оружие, а не "планы"" - заявил Моравецкий.

При этом премьер Польши добавил, что самыми надежными партнерами Украины в ЕС остаются страны восточного фланга: от Финляндии до Прибалтики, Чехия, Словакия и Румыния. По его словам, эти страны "чувствуют угрозу непосредственно от Путина".

Также Моравецкий снова раскритиковал Германию за недостаточную помощь Украине. Он считает, что Германия как самая богатая страна Европы и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты европейских ценностей.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все снова было по-старому. В соответствии с идеей, что войну можно закончить и поражением Украины", - подчеркнул премьер Польши.