Премьер Молдовы идет в отставку на фоне громких скандалов

Глава правительства Молдовы Александру Мунтяну решил сложить полномочия премьер-министра. На его решение уже отреагировала президент страны Майя Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александру Мунтяну.

Отставка премьера Молдовы - первые подробности

По словам главы правительства, 3 июля он завершает свой срок в должности премьер-министра.

"В тот момент, когда я понимаю, что я больше не могу выполнять свои полномочия в соответствии с моими принципами и убеждениями, я выбираю уйти", - заявил Мунтяну.

Президент Молдовы Майя Санду уже прокомментировала решение премьер-министра.

Лидер страны заверила, что с Мунтяну у них никогда не было никаких конфликтов. Также Санду добавила, что его работе никто не мешал.

Напомним, Мунтяну был избран главой правительства Молдовы минувшей осенью. Кроме того, известно, что более 20 лет он жил в Украине, однако переехал, когда началась война.

Что известно о коррупционных скандалах в Молдове

В мае 2026 года журналисты издания ZdG узнали, что руководитель государственного предприятия по безопасности гражданской авиации MOLDATSA Думитру Вангеле использовал поддельный диплом о высшем образовании, а также фальшивое свидетельство пилота. После этого его уволили.

На фоне скандала в отставку подал и директор Агентства публичной собственности Роман Кожухарь. Как оказалось, именно его ведомство допустило победу Вангели в конкурсе, несмотря на поддельные документы.

Пост также оставила двоюродная сестра президента Молдовы Анастасия Табурчану, работавшая в MOLDATSA специалистом по коммуникациям.

После публикаций СМИ о том, что она получила работу без конкурса и зарабатывала около 75 тысяч леев в месяц (около 193 тысяч гривен), размер ее зарплаты вызвал широкий общественный резонанс. Табурчану заверила, что вернет полученные денежные средства.

Более того, 2 июля правоохранители задержали государственного секретаря Министерства сельского хозяйства Татьяну Нисторике. Ее подозревают в получении взятки.