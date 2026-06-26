Украинцам в Молдове упростят получение гражданства

Украинцы в Молдове получат возможность обрести гражданство Украины в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Что решили

По ее словам, правительство включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм.

"Обсудила это решение с Премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну. Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии", - сообщила премьер.

Как сейчас и что изменится

Для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины. Сейчас это можно сделать только на территории Украины.

Правительство работает над тем, чтобы:

разрешить дистанционную сдачу экзаменов;

урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения;

обеспечить возможность получить украинский паспорт без необходимости приезжать в Украину.

Обсудили также новый мост

Отдельно Свириденко и Мунтяну обсудили развитие совместной транспортной инфраструктуры.

Речь шла о строительстве нового моста между Украиной и Молдовой, который должен создать дополнительные возможности для граждан и бизнеса обеих стран.