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Украинцам в Молдове упростят получение гражданства

13:57 26.06.2026 Пт
2 мин
Жить в Молдове и иметь украинский паспорт станет проще
aimg Ирина Глухова
Украинцам в Молдове упростят получение гражданства Фото: украинцам в Молдове упростят получение гражданства Украины (Getty Images)
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Украинцы в Молдове получат возможность обрести гражданство Украины в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Что решили

По ее словам, правительство включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм.

"Обсудила это решение с Премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну. Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии", - сообщила премьер.

Как сейчас и что изменится

Для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины. Сейчас это можно сделать только на территории Украины.

Правительство работает над тем, чтобы:

  • разрешить дистанционную сдачу экзаменов;
  • урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения;
  • обеспечить возможность получить украинский паспорт без необходимости приезжать в Украину.

Обсудили также новый мост

Отдельно Свириденко и Мунтяну обсудили развитие совместной транспортной инфраструктуры.

Речь шла о строительстве нового моста между Украиной и Молдовой, который должен создать дополнительные возможности для граждан и бизнеса обеих стран.

Украина и Молдова

Молдова является соседом и партнером Украины - оба государства вместе двигаются к европейской интеграции.

После начала полномасштабной войны Молдова приняла большое количество украинских беженцев.

По состоянию на февраль 2026 в республике проживают более 130 тысяч украинцев, из них около 20 тысяч - дети.

Отношения между странами активно развиваются и в транспортной сфере.

Недавно "Укрзализныця" изменила расписание поезда "Бессарабия" сообщением Киев - Кишинев – теперь он курсирует ежедневно, а время отправления в обратном направлении изменено для более удобного доезда в аэропорт в Молдове.

Ранее Украина также продлила "транспортный безвиз" с Молдовой еще на несколько лет.

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