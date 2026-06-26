Украинцам в Молдове упростят получение гражданства
Украинцы в Молдове получат возможность обрести гражданство Украины в упрощенном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Что решили
По ее словам, правительство включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм.
"Обсудила это решение с Премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну. Для наших стран это закономерный шаг. Нас объединяет общая граница, общий путь в Европейский Союз и взаимная поддержка в условиях российской агрессии", - сообщила премьер.
Как сейчас и что изменится
Для получения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины. Сейчас это можно сделать только на территории Украины.
Правительство работает над тем, чтобы:
- разрешить дистанционную сдачу экзаменов;
- урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения;
- обеспечить возможность получить украинский паспорт без необходимости приезжать в Украину.
Обсудили также новый мост
Отдельно Свириденко и Мунтяну обсудили развитие совместной транспортной инфраструктуры.
Речь шла о строительстве нового моста между Украиной и Молдовой, который должен создать дополнительные возможности для граждан и бизнеса обеих стран.
Украина и Молдова
Молдова является соседом и партнером Украины - оба государства вместе двигаются к европейской интеграции.
После начала полномасштабной войны Молдова приняла большое количество украинских беженцев.
По состоянию на февраль 2026 в республике проживают более 130 тысяч украинцев, из них около 20 тысяч - дети.
Отношения между странами активно развиваются и в транспортной сфере.
Недавно "Укрзализныця" изменила расписание поезда "Бессарабия" сообщением Киев - Кишинев – теперь он курсирует ежедневно, а время отправления в обратном направлении изменено для более удобного доезда в аэропорт в Молдове.
Ранее Украина также продлила "транспортный безвиз" с Молдовой еще на несколько лет.