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Премьер Молдовы объявила о своей отставке

Фото: Наталья Гаврилица (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сегодня, 10февраля, объявила о своей отставке. Она не назвала причин своего решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Гаврилици.

Премьер отметила, что за время ее работы ее правительству удалось сохранить спокойную обстановку в Приднестровье, пройти через кризис беженцев и газовые проблемы, повысить зарплаты, продвинуться в вопросе евроинтеграции.

При этом она призвала граждан Молдовы следовать европейскому курсу и демократическими ценностями.

Отметим, что сегодня в офисе президента Молдовы Майи Санду прошло совещание с депутатами правящей партии "Действие и солидарность". По данным СМИ, на нем обсудили кадровые перестановки в правительстве. На сегодня было запланировано заседание Кабмина Молдовы, но его отменили, а позже премьер анонсировала свою пресс-конференцию.

Наталья Гаврилица заняла пост премьер-министра Молдовы в июле 2021 года. Нового правительство увеличило число министерств - в прошлом их было 9, а стало 13.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Позже в Молдове подтвердили слова Владимира Зеленского.

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Премьер-министрМолдова