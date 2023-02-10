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Прем'єр Молдови оголосила про свою відставку

Фото: Наталія Гаврилиця (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця сьогодні, 10 лютого, оголосила про свою відставку. Вона не назвала причини свого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Гаврилиці.

Прем'єр зазначила, що за час її роботи уряду вдалося зберегти спокійну обстановку в Придністров'ї, пройти через кризу біженців і газові проблеми, підвищити зарплати, просунутися в питанні євроінтеграції.

При цьому вона закликала громадян Молдови дотримуватися європейського курсу та демократичних цінностей.

Зазначимо, що сьогодні в офісі президента Молдови Майї Санду відбулася нарада з депутатами правлячої партії "Дія та солідарність". За даними ЗМІ, на ньому обговорили кадрові перестановки в уряді. На сьогодні було заплановано засідання Кабміну Молдови, але його скасували, а згодом прем'єр анонсувала свою прес-конференцію.

Наталія Гаврилиця обійняла посаду прем'єр-міністра Молдови у липні 2021 року. Новий уряд збільшив кількість міністерств - у минулому їх було 9, а стало 13.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Пізніше у Молдові підтвердили слова Володимира Зеленського.

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Прем'єр-міністрМолдова