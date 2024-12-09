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Премьер-министры Эстонии и Украины подписали совместное заявление: детали

Фото: премьер-министры Эстонии и Украины подписали совместное заявление (t.me Denys_Smyhal)
Автор: Нина Еланская

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали совместное заявление, предусматривающее углубление стратегического партнерства между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дениса Шмыгаля.

Документ отражает единство позиций по борьбе с российской агрессией и определяет направления для дальнейшего сотрудничества.

Страны задекларировали расширение двустороннего сотрудничества между Украиной и Эстонией, акцентируя внимание на общих интересах и безопасности.

В документе также подтверждается решимость обеих стран противостоять российским агрессивным действиям. В частности, Эстония выразила поддержку инициативам Украины по усилению санкционного давления на Россию.

Подписавшиеся призвали Европейский Союз к полному торговому эмбарго против России, введение санкций на компании "Газпром", российские нефтяные структуры и "Росатом". Отдельно была отмечена необходимость противодействия деятельности теневого флота России.

Кроме того, Эстония подтвердила поддержку украинского Плана победы, предусматривающего меры по стабильному миру в регионе.

Также страна заявила о непреклонной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, включая вступление в НАТО и Европейский Союз.

Премьер-министры обоих государств подчеркнули важность справедливого мира, который обеспечит стабильность для будущих поколений.

"Вместе боремся за безопасность наших людей, за лучшее будущее наших стран, за справедливый мир для будущих поколений", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что премьер-министр Эстонии прибыл в Киев сегодня, 9 декабря.

Отметим, что Эстония планирует масштабную закупку ударных беспилотников разных типов на фоне войны России против Украины. Известно, что на это страна хочет потратить около 400 миллионов евро.

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Эстония