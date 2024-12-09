Премьер-министры Эстонии и Украины подписали совместное заявление: детали

Отметим, что Эстония планирует масштабную закупку ударных беспилотников разных типов на фоне войны России против Украины. Известно, что на это страна хочет потратить около 400 миллионов евро.

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