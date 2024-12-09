Прем'єр-міністри Естонії та України підписали спільну заяву: деталі

Зазначимо, що Естонія планує масштабну закупівлю ударних безпілотників різних типів на тлі війни Росії проти України. Відомо, що на це країна хоче витратити близько 400 мільйонів євро.

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