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Премьер-министр Эстонии Михал прибыл в Киев

Понедельник 09 декабря 2024 10:40
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Премьер-министр Эстонии Михал прибыл в Киев Фото: Кристен Михал, премьер-министр Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы эстонского правительства.

По словам Михала, во время визита он планирует встретиться с Зеленским, украинским коллегой Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Премьер-министр Эстонии Михал прибыл в Киев

Фото: Кристен Михал, премьер-министр Эстонии (x.com/kristenmichalpm)

"Поддержка Украины до победы будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем ни на какие уступки. Победа Украины - это победа Европы, США и всего демократического мира", - заявил он.

Отдельно добавим и то, что сегодня, 9 декабря, в Киев с неанонсированным визитом прибыл кандидат на должность канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц.

Поддержка Эстонии Украины

Эстония с начала полномасштабной войны оказала Украине значительную поддержку, которая включает финансовую, гуманитарную и военную помощь. Например, недавно Таллинн заявил о новом пакете помощи Киеву, который включает как технику, так и боеприпасы.

Как отмечал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, Европа должна быть готова направить военные силы в Украину, чтобы поддержать возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой.

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