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На фоне войны в Украине Эстония решила закупить дронов на 400 млн евро

Пятница 06 декабря 2024 21:32
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На фоне войны в Украине Эстония решила закупить дронов на 400 млн евро Иллюстративное фото: Эстония решила закупить дронов на 400 млн евро (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Эстония планирует масштабную закупку ударных беспилотников различных типов. На это будет потрачено около 400 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По данным СМИ, Эстонский центр оборонных инвестиций объявил о подготовке закупки ударных дронов различного типа в течение следующих 7 лет. На это будет потрачено около 400 миллионов евро. Там также отметили, что стимулом для такой инвестиции стал опыт войны в Украине.

"Наша цель - найти как можно больше подрядчиков, которые смогут предложить различные решения", - отметил представитель центра Рамиль Липп.

Отмечается, что закуплен будет весь спектр ударных беспилотников - малой и большой дальности, сбрасывающие боеприпас на найденную цель, и "камикадзе", а также сопутствующее оборудование, необходимое для эффективного применения этих систем.

Ранее мы писали о том, что Эстония хочет наладить производство боеприпасов уже в начале следующего года. Изготовлять боеприпасы планируется в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года.

Также мы писали о том, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны блока должны изменить траекторию войны России против Украины.

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