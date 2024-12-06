На фоне войны в Украине Эстония решила закупить дронов на 400 млн евро

Эстония планирует масштабную закупку ударных беспилотников различных типов. На это будет потрачено около 400 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По данным СМИ, Эстонский центр оборонных инвестиций объявил о подготовке закупки ударных дронов различного типа в течение следующих 7 лет. На это будет потрачено около 400 миллионов евро. Там также отметили, что стимулом для такой инвестиции стал опыт войны в Украине.

"Наша цель - найти как можно больше подрядчиков, которые смогут предложить различные решения", - отметил представитель центра Рамиль Липп.

Отмечается, что закуплен будет весь спектр ударных беспилотников - малой и большой дальности, сбрасывающие боеприпас на найденную цель, и "камикадзе", а также сопутствующее оборудование, необходимое для эффективного применения этих систем.