Премьер-министры Эстонии и Украины подписали совместное заявление: детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дениса Шмыгаля.

"Вместе боремся за безопасность наших людей, за лучшее будущее наших стран, за справедливый мир для будущих поколений", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министры обоих государств подчеркнули важность справедливого мира, который обеспечит стабильность для будущих поколений.

Также страна заявила о непреклонной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, включая вступление в НАТО и Европейский Союз.

Кроме того, Эстония подтвердила поддержку украинского Плана победы, предусматривающего меры по стабильному миру в регионе.

Подписавшиеся призвали Европейский Союз к полному торговому эмбарго против России, введение санкций на компании "Газпром", российские нефтяные структуры и "Росатом". Отдельно была отмечена необходимость противодействия деятельности теневого флота России.

В документе также подтверждается решимость обеих стран противостоять российским агрессивным действиям. В частности, Эстония выразила поддержку инициативам Украины по усилению санкционного давления на Россию.

Страны задекларировали расширение двустороннего сотрудничества между Украиной и Эстонией, акцентируя внимание на общих интересах и безопасности.

Документ отражает единство позиций по борьбе с российской агрессией и определяет направления для дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что Эстония планирует масштабную закупку ударных беспилотников разных типов на фоне войны России против Украины. Известно, что на это страна хочет потратить около 400 миллионов евро.

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