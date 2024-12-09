Прем'єр-міністри Естонії та України підписали спільну заяву: деталі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підписали спільну заяву, яка передбачає поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дениса Шмигаля.

"Разом боремося за безпеку наших людей, за краще майбутнє наших країн, за справедливий мир для майбутніх поколінь", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністри обох держав підкреслили важливість справедливого миру, який забезпечить стабільність для майбутніх поколінь.

Також країна заявила про непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України, включно з вступом до НАТО та Європейського Союзу.

Окрім цього, Естонія підтвердила підтримку українського Плану перемоги, який передбачає заходи для стабільного миру в регіоні.

Підписанти закликали Європейський Союз до повного торгівельного ембарго проти Росії, введення санкцій на компанії "Газпром", російські нафтові структури та "Росатом". Окремо було зазначено необхідність протидії діяльності тіньового флоту Росії.

У документі також підтверджується рішучість обох країн протистояти російським агресивним діям. Зокрема, Естонія висловила підтримку ініціативам України щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Країни задекларували розширення двосторонньої співпраці між Україною та Естонією, акцентуючи увагу на спільних безпекових і економічних інтересах.

Документ відображає єдність позицій у боротьбі з російською агресією та визначає напрямки для подальшої співпраці.

Зазначимо, що Естонія планує масштабну закупівлю ударних безпілотників різних типів на тлі війни Росії проти України. Відомо, що на це країна хоче витратити близько 400 мільйонів євро.

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