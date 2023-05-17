Премьер-министра Британии призвали признать Китай угрозой нацбезопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Лизз Трасс во время визита в Тайвань призвала Запад не сотрудничать с Китаем, предупредив, что тоталитарные режимы "не говорят правду". Она сравнила напряженность между Китаем и Тайванем и российское вторжение в Украину.

Посольство Китая назвало визит госпожи бывшего главы британского правительства "опасным политическим трюком" и добавили, что этот визит "не принесет ничего, кроме вреда Великобритании".

Во время соревнований за лидерство Консервативной партии Британии госпожа Лизз Трасс пообещала занять жесткую позицию против китайского правительства и объявить Китай под правлением Коммунистической партии "угрозой" национальной безопасности. Но после недолгого пребывания на посту премьера ее планы так и не осуществились.

Ее преемник Риши Сунак также занял жесткую позицию, объявив Китай "самой долгосрочной угрозой для Британии", и пообещал закрыть все 30 пекинских Институтов Конфуция в Великобритании.