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Премьер-министра Британии призвали признать Китай угрозой нацбезопасности

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Среда 17 мая 2023 07:12
Премьер-министра Британии призвали признать Китай угрозой нацбезопасности Фото: бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс лично попросила действующего главу правительства Риши Сунака назвать Китай "угрозой" безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Лизз Трасс во время визита в Тайвань призвала Запад не сотрудничать с Китаем, предупредив, что тоталитарные режимы "не говорят правду". Она сравнила напряженность между Китаем и Тайванем и российское вторжение в Украину.

Посольство Китая назвало визит госпожи бывшего главы британского правительства "опасным политическим трюком" и добавили, что этот визит "не принесет ничего, кроме вреда Великобритании".

Во время соревнований за лидерство Консервативной партии Британии госпожа Лизз Трасс пообещала занять жесткую позицию против китайского правительства и объявить Китай под правлением Коммунистической партии "угрозой" национальной безопасности. Но после недолгого пребывания на посту премьера ее планы так и не осуществились.

Ее преемник Риши Сунак также занял жесткую позицию, объявив Китай "самой долгосрочной угрозой для Британии", и пообещал закрыть все 30 пекинских Институтов Конфуция в Великобритании.

Напомним, Великобритания может разместить новейший военный корабль в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния угрозе Китаю.

Ранее посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Китаю необходимо поддержать формулу мира, которую разработали украинские власти для завершения войны с Россией.

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