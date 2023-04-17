Британия может разместить военный корабль в Азии для сдерживания Китая, - Times

Великобритания может разместить новейший военный корабль в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния угрозе Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Отмечается, что согласно планам судно британских Военно-морских сил будет базироваться в Азии постоянно. В Великобритании надеются, что таким образом удастся укрепить морские силы партнеров в регионе.

Times сообщает, что сейчас ведутся дискуссии о постоянном размещении хотя бы одного фрегата Type-31.

Добавим, что фрегаты Type-31 - это суда, предназначенные для Королевского военно-морского флота. Их длина составляет около 140 метров, а скорость - до 26 узлов. Дальность плавания фрегатов оценивают в 14,5 км, автономность - 28 дней.

Напомним, что Австралия и Британия и США договорились об обеспечении ВМС Австралии атомными подлодками с обычным вооружением.

Также отметим, что глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявлял, что военные учения, которые сейчас проводит Китай вокруг острова, могут быть подготовкой к нападению.

К тому же премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что Китай может решить вторгнуться на Тайвань, если Украина проиграет войну с РФ.

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