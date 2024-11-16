ua en ru
Сб, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Эстонии объявили о новом пакете помощи для Украины: что известно

Украина, Суббота 16 ноября 2024 14:09
UA EN RU
В Эстонии объявили о новом пакете помощи для Украины: что известно Фото: в Эстонии объявили о новом пакете помощи для Украины 16 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Эстонии объявили о новом пакете помощи для Украины. Таллинн передаст Киеву боеприпасы и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

Так, Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает как технику, так и боеприпасы.

"Вскоре исполнится 1000 дней, как Украина смогла отстоять свою свободу от непреодолимого агрессора. Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя. На этот раз пакет помощи собран из резервов наших Cил обороны с учетом потребностей Украины, и таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии", - сказал Певкур.

Что входит в пакет помощи?

Последний пакет помощи включает в себя военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

"Этот пакет помощи не последний, и в ближайшее время мы откроем конкурсную ежегодную поддержку эстонских компаний, которая позволит Украине помогать продукцией эстонского ОПК. Кроме помощи Украине, это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии", - отметил министр.

Помощь Украине от Эстонии

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму свыше 500 млн евро или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП), по которой Эстония занимает одно из первых мест в мире по объему помощи, оказанной как население к ВВП.

Ранее Эстония передавала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и т.п.) и пакеты с сухим кормом.

Также с начала полномасштабной войны в Украине, Эстония организовала обучение более чем 1500 украинских защитников в Эстонии и за рубежом.

Кроме того, в 2023 году по инициативе и под руководством Эстонии и Люксембурга была создана ІТ-коалиция, которая поддерживает создание безопасной ИКТ-инфраструктуры, отвечающей стандартам НАТО, для Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Эстонии Ханно Певкур провели встречу в Киеве 11 ноября. Они, в частности, обсудили новый пакет военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Помощь Украине Война в Украине
NEWS
"Это не сериал". Зеленский объяснил продвижение России на фронте
"Это не сериал". Зеленский объяснил продвижение России на фронте
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу