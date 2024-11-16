В Эстонии объявили о новом пакете помощи для Украины: что известно

В Эстонии объявили о новом пакете помощи для Украины. Таллинн передаст Киеву боеприпасы и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Эстонии .

Так, Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает как технику, так и боеприпасы.

"Вскоре исполнится 1000 дней, как Украина смогла отстоять свою свободу от непреодолимого агрессора. Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя. На этот раз пакет помощи собран из резервов наших Cил обороны с учетом потребностей Украины, и таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии", - сказал Певкур.

Что входит в пакет помощи?

Последний пакет помощи включает в себя военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

"Этот пакет помощи не последний, и в ближайшее время мы откроем конкурсную ежегодную поддержку эстонских компаний, которая позволит Украине помогать продукцией эстонского ОПК. Кроме помощи Украине, это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии", - отметил министр.