Нидерланды активно обсуждают с США, Данией и Британией передачу Украине F-16, - премьер

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы активно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе, а также с США передачу Украине самолетов F-16", - заявил Рютте в ходе визита в Сан-Паулу.

По его словам, сначала необходимо достигнуть соглашения между всеми партнерами, как это уже ранее происходило в прошлом перед поставкой в ​​Украину гаубиц и танков Leopard 2, потому дискуссия все еще продолжается.

Рютте находится в Бразилии с трехдневным визитом в сопровождении бизнес-делегации для переговоров, посвященных торговле и сотрудничеству в целях устойчивого сельского хозяйства, а также перехода к альтернативной энергетике.