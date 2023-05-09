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Нидерланды активно обсуждают с США, Данией и Британией передачу Украине F-16, - премьер

Новина українською →
Вторник 09 мая 2023 05:54
Нидерланды активно обсуждают с США, Данией и Британией передачу Украине F-16, - премьер Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16 и ведет переговоры со своими союзниками.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы активно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе, а также с США передачу Украине самолетов F-16", - заявил Рютте в ходе визита в Сан-Паулу.

По его словам, сначала необходимо достигнуть соглашения между всеми партнерами, как это уже ранее происходило в прошлом перед поставкой в ​​Украину гаубиц и танков Leopard 2, потому дискуссия все еще продолжается.

Рютте находится в Бразилии с трехдневным визитом в сопровождении бизнес-делегации для переговоров, посвященных торговле и сотрудничеству в целях устойчивого сельского хозяйства, а также перехода к альтернативной энергетике.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды заявил, что нет никаких причин не передавать Украине современные военные самолеты.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, уже в скором времени ВСУ начнут контрнаступление. После этого есть уверенность, что союзники предоставят нам боевые самолеты.

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