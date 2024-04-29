Премьер Литвы: возвращение военнообязанных украинцев нуждается в консультациях в ЕС

Как отметила Шимоните, Литва могла бы принять определенные меры для того, чтобы помочь Украине, впрочем , некоторые из них нуждаются в консультациях на уровне ЕС .

"Возможно, мы могли бы искать какие-то способы, чтобы при рассмотрении вопроса о продлении вида на временное проживание убедиться, что человек выполнил свой мобилизационный долг или освобожден от него. Но здесь нам нужно сотрудничать не только с украинскими властями, но и шире, ведь сейчас ЕС предоставляет так называемую временную защиту украинцам", - отметила премьер.

Шимоните пояснила, что временная защита, предоставляемая украинцам, достаточно универсальна, а ее гарантии очень широкие. Поэтому возвращение военнообязанных не является вопросом "одной или двух стран" .

Возвращение военнообязанных в Украину

Недавно было принято решение о запрете выдачи военнообязанным мужчинам загранпаспортов за пределами Украины.

Как отмечал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, возвращение военнообязанных является вопросом справедливости по отношению к мужчинам, которые остались в Украине и лично к Украине.

В частности, этот вопрос также поднимали министры обороны Польши и Литвы Владислав Косиняк-Камиш и Лауринас Кащюнас. Они допускают помощь Украине в возвращении военнообязанных мужчин. В качестве примера Варшава может отказывать в продлении права на пребывание в Польше.