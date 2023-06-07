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Премьер Латвии потроллил Путина: диктатор впервые с 1945 года объединил Европу

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Среда 07 июня 2023 17:35
Премьер Латвии потроллил Путина: диктатор впервые с 1945 года объединил Европу Фото: Кришьянис Кариньш, премьер Латвии (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Иван Носальский

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось впервые с 1945 году объединить Европу после того, как его войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам главы латвийского правительства, вступление Украины в НАТО - единственная возможность сохранить мир в Европе в долгосрочной перспективе. В противном случае агрессия России будет продолжаться, добавил он.

Кариньш отметил, что Запад - это не географическое образование, оно основано на ценностях. При этом, как отметил премьер, российский диктатор проделал хорошую работу по объединению Европы впервые после 1945 года.

Глава правительства подчеркнул, что народ Украины сражается и умирает за свободу, демократию и ценности, а Запад только говорит об этих ценностях.

"Некоторые люди воспринимают демократию и свободу как должное, говоря, что так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать", - добавил он, отметив, что его страна готова помогать Украине до ее победы.

Сплочение Запада

Отметим, после начала полномасштабной войны России против Украины чиновники стран Запада начали заявлять о "беспрецедентном единстве". Оно сформировалось благодаря тому, что большинство страна ЕС и НАТО начали поддерживать наше государство в защите от российской агрессии.

Такая поддержка проявляется в экономической и оборонной помощи, а также введении санкций против России.

Напомним, ранее Сейм Латвии призвал пригласить Украину стать частью НАТО. Соответствующее решение утвердил парламент.

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