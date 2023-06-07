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Прем'єр Латвії потролив Путіна: диктатор вперше з 1945 року об'єднав Європу

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Середа 07 червня 2023 17:35
Прем'єр Латвії потролив Путіна: диктатор вперше з 1945 року об'єднав Європу Фото: Криш'яніс Каріньш, прем'єр Латвії (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Іван Носальський

Російському диктатору Володимиру Путіну вдалося вперше з 1945 року об'єднати Європу після того, як його війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами глави латвійського уряду, вступ України до НАТО - єдина можливість зберегти мир у Європі у довгостроковій перспективі. Інакше агресія Росії продовжуватиметься, додав він.

Каріньш зазначив, що Захід - це не географічне утворення, воно ґрунтується на цінностях. При цьому, як зазначив прем'єр, російський диктатор зробив хорошу роботу з об'єднання Європи вперше після 1945 року.

Глава уряду наголосив, що народ України бореться та вмирає за свободу, демократію та цінності, а Захід лише говорить про ці цінності.

"Деякі люди сприймають демократію та свободу як належне, говорячи, що так було завжди. Справа в тому, що цього майже ніколи не було, і ми повинні це захищати", - додав він, зазначивши, що його країна готова допомагати Україні до її перемоги.

Згуртування Заходу

Зазначимо, після початку повномасштабної війни Росії проти України чиновники країн Заходу почали заявляти про "безпрецедентну єдність". Вона сформувалася завдяки тому, що більшість країн ЄС та НАТО почали підтримувати нашу державу у захисті від російської агресії.

Така підтримка проявляється в економічній та оборонній допомозі, а також введенні санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше Сейм Латвії закликав запросити Україну стати частиною НАТО. Відповідне рішення ухвалив парламент.

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