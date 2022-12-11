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Премьер Косово призвал миссию НАТО убрать баррикады сербов

Фото: Альбин Курти, премьер Косово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Косово Альбин Курти обратился к миссии НАТО с просьбой убрать c дорог баррикады, которые вчера, 10 декабря, на севере частично признанного государства установили сербы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kosovo Online.

По словам главы косовского правительства, такой поступок со стороны сербов является неприемлемым и не должен повторяться.

"Еще раз призываем KFOR (силы НАТО в Косово - ред.) гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косово за мирную и безопасную обстановку, что также означает свободу передвижения без дискриминации. Блокирование движения, блокирование дорог общего пользования тяжелыми транспортными средствами с целью воспрепятствовать свободе передвижения, преступная стрельба банд по нашей полиции и полиции EULEX (миссии ЕС в Косово - ред.) не только недопустима, но и не должна повториться в будущем. Так что мы ждем", - заявил Курти.

Напомним, 10 декабря на севере Косово началась очередная эскалация с участием сербов. Они начали возводить баррикады в регионе после того, как косовская полиция арестовала экс-полицейского сербского происхождения.

На фоне этого частично признанное государство закрыло несколько КПП на границе с Сербией и перенесло местные выборы.

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