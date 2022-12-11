Прем'єр Косово закликав місію НАТО прибрати барикади сербів

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звернувся до місії НАТО з проханням прибрати з доріг барикади, які вчора, 10 грудня, на півночі частково визнаної держави встановили серби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo Online .

За словами глави косовського уряду, такий вчинок з боку сербів є неприйнятним і не має повторюватися.

"Ще раз закликаємо KFOR (сили НАТО в Косово - ред.) гарантувати свободу пересування. KFOR у Косово за мирну та безпечну обстановку, що також означає свободу пересування без дискримінації. Блокування руху, блокування доріг загального користування важкими транспортними засобами з метою перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина банд по нашій поліції та поліції EULEX (місії ЄС у Косово - ред.) не тільки неприпустима, а й не повинна повторитися в майбутньому. Тож ми чекаємо", - заявив Курті.