Прем'єр Косово закликав місію НАТО прибрати барикади сербів

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті звернувся до місії НАТО з проханням прибрати з доріг барикади, які вчора, 10 грудня, на півночі частково визнаної держави встановили серби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo Online.
За словами глави косовського уряду, такий вчинок з боку сербів є неприйнятним і не має повторюватися.
"Ще раз закликаємо KFOR (сили НАТО в Косово - ред.) гарантувати свободу пересування. KFOR у Косово за мирну та безпечну обстановку, що також означає свободу пересування без дискримінації. Блокування руху, блокування доріг загального користування важкими транспортними засобами з метою перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина банд по нашій поліції та поліції EULEX (місії ЄС у Косово - ред.) не тільки неприпустима, а й не повинна повторитися в майбутньому. Тож ми чекаємо", - заявив Курті.
Нагадаємо,10 грудня на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Вони почали зводити барикади у регіоні після того, як косовська поліція заарештувала екс-поліцейського сербського походження.
На тлі цього частково визнана держава закрила кілька КПП на кордоні із Сербією та перенесла місцеві вибори.
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