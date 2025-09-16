ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Премьер Канады попросил Фриланд стать спецпредставителем по восстановлению Украины

Оттава, Вторник 16 сентября 2025 21:21
UA EN RU
Премьер Канады попросил Фриланд стать спецпредставителем по восстановлению Украины Фото: Христя Фриланд (flickr by World Economic Forum)
Автор: Иван Носальский

Христя Фриланд подала в отставку с должности министра транспорта Канады. Она может стать спецпредставителем по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Марка Карни в соцсети X.

Карни поблагодарил Фриланд за ее выдающиеся заслуги в кабинете федерального правительства Канады на протяжении последнего десятилетия.

Как отметил глава канадского правительства, лидерство Фриланд помогло обеспечить "исторические торговые переговоры, координировать ответные меры на глобальную пандемию, заключить соглашения о дошкольном образовании и уходе за детьми по всей Канаде, а в последнее время - устранить все федеральные барьеры для внутренней торговли".

"Я попросил Христю выполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента", - добавил он.

Карни уточнил, что как бывший министр финансов, иностранных дел и международной торговли, имеющий глубокие связи и понимание Украины и ее экономики, Христя "действительно занимает уникальное положение для этой своевременной и важной работы по обеспечению лучшего будущего для украинцев и мира в Европе".

Слухи об отставке Фриланд

Напомним, ранее CBC со ссылкой на собственные источники написало о том, что Христя Фриланд уйдет с должности министра транспорта.

При этом, как уточняли собеседники издания, она может стать спецпредставителем по вопросам Украины.

Стоит заметить, что мама Христи Фриланд Галина Хомяк родилась в украинской семье в Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
Новости
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым