Премьер Канады попросил Фриланд стать спецпредставителем по восстановлению Украины

Христя Фриланд подала в отставку с должности министра транспорта Канады. Она может стать спецпредставителем по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Канады Марка Карни в соцсети X .

Карни поблагодарил Фриланд за ее выдающиеся заслуги в кабинете федерального правительства Канады на протяжении последнего десятилетия.

Как отметил глава канадского правительства, лидерство Фриланд помогло обеспечить "исторические торговые переговоры, координировать ответные меры на глобальную пандемию, заключить соглашения о дошкольном образовании и уходе за детьми по всей Канаде, а в последнее время - устранить все федеральные барьеры для внутренней торговли".

"Я попросил Христю выполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента", - добавил он.

Карни уточнил, что как бывший министр финансов, иностранных дел и международной торговли, имеющий глубокие связи и понимание Украины и ее экономики, Христя "действительно занимает уникальное положение для этой своевременной и важной работы по обеспечению лучшего будущего для украинцев и мира в Европе".