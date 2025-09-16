Прем'єр Канади попросив Фріланд стати спецпредставницею з відновлення України

Христя Фріланд подала у відставку з посади міністра транспорту Канади. Вона може стати спецпредставницею з відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Канади Марка Карні в соцмережі X .

Карні подякував Фріланд за її видатні заслуги в кабінеті федерального уряду Канади протягом останнього десятиліття.

Як зазначив глава канадського уряду, лідерство Фріланд допомогло забезпечити "історичні торговельні переговори, координувати заходи у відповідь на глобальну пандемію, укласти угоди про дошкільну освіту та догляд за дітьми по всій Канаді, а останнім часом - усунути всі федеральні бар'єри для внутрішньої торгівлі".

"Я попросив Христю виконувати обов'язки нового спеціального представника Канади з відновлення України на додаток до її обов'язків члена парламенту", - додав він.

Карні уточнив, що як колишній міністр фінансів, закордонних справ і міжнародної торгівлі, який має глибокі зв'язки та розуміння України та її економіки, Христя "справді посідає унікальне становище для цієї вчасної та важливої роботи із забезпечення кращого майбутнього для українців і миру в Європі".