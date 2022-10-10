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Премьер Израиля осудил ракетные удары России по Украине

Фото: Яир Лапид, премьер Израиля (facebook.com/YairLapid)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил ракетные удары, которые 10 октября нанесла Россия по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу израильского правительства в Twitter.

"Я решительно осуждаю нападения России на мирное население в Киеве и других городах Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - написал Лапид.

Напомним, 10 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. В результате атак есть жертвы среди мирного населения.

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, из-за ударов погибли 14 человек, еще более 90 - получили ранения.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате обстрелов были повреждены по меньшей мере 11 важных объектов инфраструктуры Украины.

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