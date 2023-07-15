RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Израиля записал видео из больницы и рассказал причину госпитализации

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что чувствует себя "очень хорошо" после того, как он был доставлен в приемное отделение медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

Нетаньяху прошел "дальнейшее плановое обследование", после того как в больнице сообщили, что, по их мнению, он страдает от обезвоживания, а в ходе первичных анализов "ничего предосудительного не было обнаружено".

В видеообращении Нетаньяху сказал: "Вчера я был с женой на Галилейском море, на солнце, без головного убора, без воды. Не самая лучшая идея".

"Я чувствую себя очень хорошо. Но у меня есть к вам одна просьба: у нас сейчас жара, поэтому я прошу вас меньше времени проводить на солнце, пить больше воды, и пусть у всех нас будет хорошая неделя", - заключил Нетаньяху.

Госпитализация Нетаньяху

Сегодня Нетаньяху был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра. Он жаловался на плохое самочувствие.

73-летний премьер Израиля был доставлен автоколонной из своего дома в Кейсарии, где он проводил выходные.

Позиция Израиля относительно войны в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но открыто не поддержал агрессию РФ. Также Израиль не согласился окончательно выступить посредником.

Однако в последнее время взаимодействие Израиля с Россией усилилось. В частности, израильское правительство провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о дипломатической миссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуИзраиль