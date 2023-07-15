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Прем'єр Ізраїлю записав відео з лікарні та розповів причину госпіталізації

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що почувається "дуже добре" після того, як його доправили в приймальне відділення медичного центру "Шиба" в Рамат-Гані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Нетаньяху пройшов "подальше планове обстеження", після того як у лікарні повідомили, що, на їхню думку, він страждає від зневоднення, а під час первинних аналізів "нічого поганого не було виявлено".

У відеозверненні Нетаньяху сказав: "Учора я був із дружиною на Галілейському морі, на сонці, без головного убору, без води. Не найкраща ідея".

"Я почуваюся дуже добре. Але у мене є до вас одне прохання: у нас зараз спека, тому я прошу вас менше часу проводити на сонці, пити більше води, і нехай у всіх нас буде гарний тиждень", - підсумував Нетаньяху.

Госпіталізація Нетаньяху

Сьогодні Нетаньягу був доставлений у відділення невідкладної допомоги медичного центру. Він скаржився на погане самопочуття.

73-річного прем'єра Ізраїлю було доставлено автоколонною зі свого будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброї, але відкрито не підтримав агресію РФ. Також Ізраїль не погодився остаточно виступити посередником.

Однак останнім часом взаємодія Ізраїлю з Росією посилилася. Зокрема, ізраїльський уряд провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про дипломатичну місію.

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