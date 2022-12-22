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Путин переговорил с Нетаньяху: обсудили войну в Украине и иранскую проблему

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Четверг 22 декабря 2022 11:32
Путин переговорил с Нетаньяху: обсудили войну в Украине и иранскую проблему Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Стороны обсудили войну в Украине и предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на израильское издание NEWSru.

Как отмечает пресс-служба офиса лидера "Ликуд", Путин поздравил Нетаньяху с формированием правительства и победой на выборах.

Во время разговора Нетаньяху сказал, что надеется, что будет найден способ как можно быстрее положить конец войне в Украине, а также страданиям украинцев. Также он заявил о решимости предотвратить то, чтобы Иран получил ядерное оружие и прекратить попытки страны создать военную базу на северной границе Израиля.

Кремль, со своей стороны, пока никак не прокомментировал телефонный звонок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Израиля Ицхак Герцог недавно передал Нетаньяху мандат на формирование нового правительства.

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