Путин переговорил с Нетаньяху: обсудили войну в Украине и иранскую проблему
Российский диктатор Владимир Путин позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Стороны обсудили войну в Украине и предотвращение получения Ираном ядерного оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на израильское издание NEWSru.
Как отмечает пресс-служба офиса лидера "Ликуд", Путин поздравил Нетаньяху с формированием правительства и победой на выборах.
Во время разговора Нетаньяху сказал, что надеется, что будет найден способ как можно быстрее положить конец войне в Украине, а также страданиям украинцев. Также он заявил о решимости предотвратить то, чтобы Иран получил ядерное оружие и прекратить попытки страны создать военную базу на северной границе Израиля.
Кремль, со своей стороны, пока никак не прокомментировал телефонный звонок.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Израиля Ицхак Герцог недавно передал Нетаньяху мандат на формирование нового правительства.
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