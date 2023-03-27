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Генконсул Израиля в Нью-Йорке подал в отставку из-за увольнения министра обороны

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Нью-Йорк, Понедельник 27 марта 2023 01:32
Генконсул Израиля в Нью-Йорке подал в отставку из-за увольнения министра обороны Фото: Генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир (twitter.com/AmbAsafZamir)
Автор: РБК-Украина

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир после 18 месяцев работы подал в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генконсула Израиля в Нью-Йорке.

После решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны страны Йоава Галанта из-за призыва приостановить юридическую реформу генконсул Израиля в Нью-Йорке подал в отставку.

"Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что я больше не могу продолжать представлять это правительство. Пора мне присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы убедиться, что оно остается маяком демократии и свободы в мире", - отметил Замир.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта после его несогласия с судебной реформой.

Напомним, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Иран может сделать ядерную бомбу за несколько месяцев.

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