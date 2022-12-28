Премьер Италии пригласила Зеленского в Рим и подтвердила визит в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе телефонного разговора пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Рим, а также подтвердила свое намерение посетить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета министров Италии.

Мелони в ходе телефонного разговора с украинским лидером выразила полную поддержку Киеву в политическом, военном, экономическом и гуманитарном планах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущей реконструкции страны, говорится в сообщении.

Как напоминается, предыдущий телефонный контакт Мелони и Зеленского состоялся 28 октября, вскоре после начала работы нового правительства Италии, сформированного на основе результатов парламентских выборов 25 сентября.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что одной из тем обсуждений были поставки систем противовоздушной обороны для ВСУ.

Мы писали, что Мелони планирует посетить Украину с визитом в начале 2023 года.

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