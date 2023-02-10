Премьер Италии объяснила, почему обиделась на Макрона из-за визита Зеленского

По ее словам, Италия является одной из центральных стран Европейского союза. Поэтому тот факт, что ее не пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париж, глобально не повлияет на отношения Италии и Франции.

"Это не ставит под угрозу мои отношения, но когда что-то не так, я должна об этом сказать", - сказала Мэлони.

Она отметила, что всем странам достаточно сложно оперировать вопросами, связанными с Украиной. Однако на встрече в Париже с Зеленским было всего два лидера ЕС, а все 27. И это может ослабить поддержку Украины.

"Я считаю, что вчера сила имиджа единства 27-ми в Брюсселе не должна была ослабевать. В Париже (с Зеленским - ред.) были два президента, а не другие 25", - сказала премьер.

Мелони считает, что то, что ее не пригласили на встречу с Зеленским - показало, что некоторые страны не учитывают интересы Италии.

"По сравнению с теми, кто считал, что итальянская внешняя политика - это просто похлопывание по плечу и не учет интересов Италии, я считаю, что интересы Италии важнее", - заявила она.