Премьер Италии "подталкивает" Орбана к разблокированию помощи Украине

Мелони призвала Орбана снять свою оппозицию к поддержке Европейским Союзом Украины и улучшить отношения с президентом Владимиром Зеленским.

По данным издания, продвижение в этих вопросах может проложить путь к присоединению партии Орбана "Фидес" к ультраправой политической партии "Европейские консерваторы и реформисты" вместе с итальянскими "Братьями Мелони", польской правой партией "Право и справедливость" и националистической партией "Шведские демократы".

Переговоры подчеркивают внешнеполитические амбиции Мелони, которая стремится играть в ЕС роль влиятельного посредника.

Мелони также подталкивает Орбана к изменению его подхода относительно стремлений Украины к членству в ЕС и перезагрузке отношений с Киевом как условия для вступления в ЕСР.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран. Венгрия наложила вето.

Мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны ЕС будут одобрены 50 млрд для Украины. Это может произойти даже без согласия Венгрии.

Отметим, что Орбан единолично заблокировал пакет финансовой помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро, разозлив 26 других лидеров блока

Однако со временем премьер Венгрии признал, что ЕС может выделить 50 млрд. евро для Украины без согласия его страны.

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