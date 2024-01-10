RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Италии "подталкивает" Орбана к разблокированию помощи Украине

Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мелони призвала Орбана снять свою оппозицию к поддержке Европейским Союзом Украины и улучшить отношения с президентом Владимиром Зеленским.

По данным издания, продвижение в этих вопросах может проложить путь к присоединению партии Орбана "Фидес" к ультраправой политической партии "Европейские консерваторы и реформисты" вместе с итальянскими "Братьями Мелони", польской правой партией "Право и справедливость" и националистической партией "Шведские демократы".

Переговоры подчеркивают внешнеполитические амбиции Мелони, которая стремится играть в ЕС роль влиятельного посредника. 

Мелони также подталкивает Орбана к изменению его подхода относительно стремлений Украины к членству в ЕС и перезагрузке отношений с Киевом как условия для вступления в ЕСР.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран. Венгрия наложила вето.

Мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны ЕС будут одобрены 50 млрд для Украины. Это может произойти даже без согласия Венгрии.

Отметим, что Орбан единолично заблокировал пакет финансовой помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро, разозлив 26 других лидеров блока

Однако со временем премьер Венгрии признал, что ЕС может выделить 50 млрд. евро для Украины без согласия его страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВенгрияЕвросоюзВойна России против Украины