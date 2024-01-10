Прем'єр Італії "підштовхує" Орбана до розблокування допомоги Україні

Мелоні закликала Орбана зняти свою опозицію до підтримки Європейським Союзом України та покращити відносини з президентом Володимиром Зеленським.

За даними видання, просування в цих питаннях може прокласти шлях до приєднання партії Орбана "Фідес" до ультраправої політичної партії "Європейські консерватори і реформісти" разом з італійськими "Братами Мелоні", польською правою партією "Право і справедливість" і націоналістичною партією "Шведські демократи".

Переговори підкреслюють зовнішньополітичні амбіції Мелоні, яка прагне відігравати в ЄС роль впливового посередника.

Мелоні також підштовхує Орбана до зміни його підходу щодо прагнень України до членства в ЄС і перезавантаження відносин з Києвом як умови для вступу до ЄСР.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, ще минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн. Угорщина наклала вето.

Ми повідомляли, що глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що країни ЄС схвалять 50 млрд для України. Це може статися навіть без згоди Угорщини.

Зауважимо, що Орбан одноосібно заблокував пакет фінансової допомоги ЄС для України на суму 50 мільярдів євро, розлютивши 26 інших лідерів блоку

Проте з часом прем'єр Угорщини визнав, що ЄС може виділити 50 млрд євро для України без згоди його країни.

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