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Испания передаст Украине шесть танков Leopard-2 и готова увеличить поставки

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Мадрид, Среда 22 февраля 2023 14:00
Испания передаст Украине шесть танков Leopard-2 и готова увеличить поставки Фото: Маргарита Роблес, глава Минобороны Испании (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Испания направит шесть своих танков Leopard-2 немецкого производства для поддержки Украины в войне против России и готова увеличить поставки.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В настоящее время шесть танков находятся в ремонте, и Испания может отправить в Украину больше танков Leopard-2, "если это будет необходимо" и если "об этом попросят наши союзники", сказала она в парламенте.

Испания имеет 108 танков Leopard 2A4, которые являются стандартной моделью для многих европейских стран и на которых украинские танкисты могут проходить стандартную подготовку.

Около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

Напомним, испанские инструкторы обучат 55 украинских военных управлять немецким танком Leopard 2A4.

Отметим, по данным The Times, Украина, вероятно, получит менее четверти современных боевых танков, которые пообещали ей западные партнеры, к ожидаемому весеннему наступлению России.

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Испания Война России против Украины
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