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Премьер Испании посетит Украину 1 июля

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Четверг 29 июня 2023 19:56
Премьер Испании посетит Украину 1 июля Фото: Педро Санчес, премьер-министр Испании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Испании Педро Санчес приедет в Украину уже в эту субботу, 1 июля. Это будет первый день председательства его страны в Евросоюзе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"И в заключение несколько мыслей о следующем полугодии для Европы. Считаю символическим, что в эту субботу, в первый день председательства Испании в ЕС, по моему приглашению Украину посетит с визитом господин премьер-министр Испании (Педро - ред.) Санчес. Впервые начало председательства страны в ЕС будет подчеркнут визитом в Украину", - рассказал глава государства.

По его словам, этот факт очень много говорит о том, каким важным для Европы будет это полугодие.

Стоит заметить, что Швеция председательствовала в Евросоюзе последние шесть месяцев.

Помощь Украине от Испании

Напомним, Испания является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения России. Она, в частности предоставляла нашей стране военную помощь, в которую входили танки Leopard 2, бронированная техника и системы противовоздушной обороны.

Также недавно в СМИ появилась информация, что Киев и Амстердам хотят убедить Мадрид передать нашим военным зенитный ракетный комплекс Patriot, который необходим для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет.

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