ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Іспанії відвідає Україну 1 липня

Новость на русском →
Четвер 29 червня 2023 19:56
Прем'єр Іспанії відвідає Україну 1 липня Фото: Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде в Україну вже цієї суботи, 1 липня. Це буде перший день головування його країни у Євросоюзі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"І насамкінець кілька думок про наступне півріччя для Європи. Вважаю символічним, що цієї суботи, в перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем'єр-міністр Іспанії (Педро - ред.) Санчес. Вперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну", - розповів глава держави.

За його словами, цей факт дуже багато говорить про те, яким важливим для Європи буде це півріччя.

Варто зауважити, що Швеція головувала у Євросоюзі останні шість місяців.

Допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, Іспанія є союзником України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона, зокрема, надавала нашій країні військову допомогу, до якої входили танки Leopard 2, броньована техніка та системи протиповітряної оборони.

Також нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ та Амстердам хочуть переконати Мадрид передати нашим військовим зенітний ракетний комплекс Patriot, який необхідний для захисту від балістичних та гіперзвукових ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Іспанія
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде