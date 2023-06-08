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Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи Patriot, - El Pais

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Мадрид, Четверг 08 июня 2023 11:07
Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи Patriot, - El Pais Фото: Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи Patriot (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Нидерланды давят на Испанию для передачи батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сейчас система дислоцируется в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Pais.

По данным СМИ, просьбу передать Patriot президент Украины Владимир Зеленский высказал премьеру Испании Педро Санчесу во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове на прошлой неделе.

Также этот вопрос является темой консультаций с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В настоящее время батарея Patriot Испании расположена в Турции.

Издание отмечает, что Эрдоган выступает против вывода системы ПВО из его страны до истечения срока контракта, который закончится в конце 2023 года.

Стоит отметить, что у Испании две батареи Patriot на вооружении. Одна из них находится в Валенсии и является важной частью обороны страны. Другая размещена на турецкой базе Инджирлик с 2015 года.

Patriot в Украине

По предварительным данным, Украина получила от партнеров три батареи ЗРК Patriot. Их передали США, Нидерланды и Германия. Президент Владимир Зеленский заявил, что для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

Эта новейшая система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Позже, 16 мая, ЗРК сбил над Киевом шесть вражеских ракет этого типа.

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