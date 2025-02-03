Постпред Китая в ООН объявил о заседании Совбеза в годовщину начала войны в Украине
Совбез ООН соберется 24 февраля - в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые страны уже подали запрос на проведение заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию постпреда Китая в ООН Фу Цуна.
"Во время председательства Китая (в Совбезе ООН - ред.) будет очень важная годовщина - 24 февраля, именно в этот день три года назад начался конфликт в Украине", - рассказал Фу Цун.
По его словам, уже есть страны, которые предлагают провести заседание Совбеза в этот день.
"Как председатель Совбеза Китай должен принять соответствующие меры в соответствии с правилами и процедурами”, - добавил он.
Фу Цун также предположил, что Россия предложит провести другое заседание и Китай будет обязан его организовать.
Стоит заметить, что Китай председательствует в Совбезе ООН в феврале.
Заседание Совбеза по Украине
Напомним, 16 января по запросу Словении и США уже проходило заседание Совбеза ООН по Украине.
Главной темой заседания стало "Поддержание мира и безопасности Украины".
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