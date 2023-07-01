Зеленский встретился с премьером Испании: главные заявления лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу, 1 июля. Встреча прошла в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Санчес приехал в Украину в символическую дату - первый день председательства Испании в ЕС. Украинский президент поблагодарил премьера за поддержку.

"Наш общий европейский дом точно уже не представить без Украины, без нашей смелости и преданности свободе и справедливости", - отметил Зеленский.

Пресс-конференция лидеров

После личной встречи и переговоров президент Украины Владимир Зеленский и премьер Испании Педро Санчес дали совместную пресс-конференцию.

Заявления Зеленского:

Президент пригласил Испанию присоединиться к гарантиям безопасности от НАТО, а также поддержать формулу мира и Глобальный саммит мира.

Глава государства упрекнул партнеров, которые затягивают с тренировкой украинских пилотов на самолетах F-16: "Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают - мне неизвестно".

Зеленский считает, что членство Украины в НАТО поставило бы на место российского диктатора Путина. Он ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе приглашения для присоединения Украины к Альянсу.

Президент отметил, что Украина будет готова к дипломатии с РФ после выхода на границы 1991 года.

По мнению Зеленского, россияне могут совершить теракт на ЗАЭС, чтобы остановить украинское контрнаступление.

Заявления Санчеса:

Премьер напомнил, что сегодня начинается председательство Испании в ЕС, а его визит - знак поддержки.

Глава правительства поприветствовал реформы Украины, которые ускоряют евроинтеграцию.

Санчес пообещал помогать в сотрудничестве со странами, которые опасаются войны, особенно по поводу продовольственной и энергетической безопасности.

Премьер пожелал Украине успехов в контрнаступлении и выразил надежду, что оно приведет к справедливому и крепкому миру.

Визит Санчеса

Сегодня 1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев с рабочим визитом. Цель визита главы правительства - подтвердить поддержку Украины.

Санчес уже выступил в Верховной раде. Он заверил, что Испания поддерживает Украину в борьбе с РФ, на пути в Европейский союз и НАТО.

Также он объявил новый пакет помощи на сумму 55 млн евро. Из них 51 млн поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Остальные пойдут на восстановление школ.

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